Te Crea Elevhälsa söker Skolsjuksköterska till uppdrag hos kund!
Te Crea Care AB / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2026-03-05
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Te Crea Care AB i Ljungby
Vill du ha större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Elevhälsa!
Te Crea Elevhälsa söker dig som är skolsjuksköterska och är intresserad av att arbeta som konsult!
I sin yrkesroll ska skolsköterskan arbeta elevcentrerat, patientsäkert och kunskapsbaserat. Skolsköterskan leder omvårdnadsarbetet och bidrar med omvårdnadskompetens i elevhälsoteamet. Vidare ska skolsköterskan delta i skolans systematiska kvalitetsarbete och även leda och genomföra förbättrings- och utvecklingsarbete inom den medicinska elevhälsan. Skolsköterskan besitter kunskap för att ansvara för hälsoundersökningar, vaccinationsverksamhet och övriga förekommande arbetsuppgifter. Skolsköterskan har pedagogisk kompetens både i enskilda möten med elev och vårdnadshavare, hälsoundervisning på gruppnivå och för handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning samt vid introduktion av nya kollegor.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Leg Sjuksköterska med vidareutbildning till distriktsjuksköterska eller inom barn- och ungdomsmedicin
Erfarenhet av arbete som skolsjuksköterska är ett krav
God samarbetsförmåga och en trygg och pedagogisk kommunikationsstil
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön
En dedikerad konsultchef
Komplett försäkring
Pension
Friskvårdsbidrag
Utbildningar
Tipsbonus
Konsultträffar
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Är du intresserad av att veta mer om oss, kontakta Konsultchef Maria Nordin på 0730-415820 eller besök vår hemsida på www.tecreacare.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: maria@tecreacare.com Arbetsgivare Te Crea Care AB
(org.nr 556936-8607), https://tecreacare.com/ Arbetsplats
Te Crea Elevhälsa AB Jobbnummer
9780137