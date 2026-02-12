Te Crea Elevhälsa söker Skolsjuksköterska till uppdrag hos kund!

Te Crea Care AB / Sjuksköterskejobb / Linköping
2026-02-12


Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Te Crea Care AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Vill du ha större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Elevhälsa!
Te Crea Elevhälsa söker dig som är skolsjuksköterska och är intresserad av att arbeta som konsult!
I sin yrkesroll ska skolsköterskan arbeta elevcentrerat, patientsäkert och kunskapsbaserat. Skolsköterskan leder omvårdnadsarbetet och bidrar med omvårdnadskompetens i elevhälsoteamet. Vidare ska skolsköterskan delta i skolans systematiska kvalitetsarbete och även leda och genomföra förbättrings- och utvecklingsarbete inom den medicinska elevhälsan. Skolsköterskan besitter kunskap för att ansvara för hälsoundersökningar, vaccinationsverk­samhet och övriga förekommande arbetsuppgifter. Skolsköterskan har pedagogisk kompetens både i enskilda möten med elev och vårdnadshavare, hälsoundervisning på gruppnivå och för handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning samt vid introduktion av nya kollegor.

Publiceringsdatum
2026-02-12

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Leg Sjuksköterska med vidareutbildning till distriktsjuksköterska eller inom barn- och ungdomsmedicin
Erfarenhet av arbete som skolsjuksköterska är ett krav
God samarbetsförmåga och en trygg och pedagogisk kommunikationsstil
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön

En dedikerad konsultchef

Komplett försäkring

Pension

Friskvårdsbidrag

Utbildningar

Tipsbonus

Konsultträffar

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Är du intresserad av att veta mer om oss, kontakta Konsultchef Maria Nordin på 0730-415820 eller besök vår hemsida på www.tecreacare.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: maria@tecreacare.com

Arbetsgivare
Te Crea Care AB (org.nr 556936-8607), https://tecreacare.com/

Arbetsplats
Te Crea Elevhälsa AB

Jobbnummer
9738923

Prenumerera på jobb från Te Crea Care AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Te Crea Care AB: