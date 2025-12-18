Te Crea Elevhälsa söker Skolläkare till uppdrag hos kund!
Te Crea Care AB / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2025-12-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Te Crea Care AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du ha större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Elevhälsa!
Te Crea Elevhälsa söker dig som är skolläkare och är intresserad av att arbeta som konsult!
Du tillför medicinsk expertis i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det innebär också att samarbeta med andra yrkesgrupper internt samt med externa aktörer inom kommunen. Arbetet innebär nära samarbete med skolans pedagogiska personal för att stödja elevernas måluppfyllelse.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Specialistkompetens inom allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller barnpsykiatri
Erfarenhet av eller intresse för arbete inom elevhälsan
God samarbetsförmåga och en trygg och pedagogisk kommunikationsstil
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön
En dedikerad konsultchef
Komplett försäkring
Flexibel pension
Friskvårdsbidrag
Utbildningar
Tipsbonus
Konsultträffar
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Är du intresserad av att veta mer om oss, kontakta Konsultchef Maria Nordin på 0730-415820 eller besök vår hemsida på www.tecreacare.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: maria@tecreacare.com Arbetsgivare Te Crea Care AB
(org.nr 556936-8607), https://tecreacare.com/ Arbetsplats
Te Crea Elevhälsa AB Jobbnummer
9653064