Te Crea Care söker Intensivvårdssjuksköterska till slutenvården!

Vill du ha en större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Care. Vi söker just nu Intensivvårdssjuksköterskor till uppdrag inom slutenvården.
Om Te Crea Care:
Te Crea Care etablerades 2013 och bemannar sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter. Vi har avtal med samtliga regioner, många kommuner och privata vårdgivare. Det innebär att vi kan erbjuda dig många olika typer av uppdrag i hela landet. För oss är det viktigt att du som konsult har ett heltäckande skydd och därför har vi kollektivavtal och är ett auktoriserat bemanningsföretag.
• Legitimerad specialistsjuksköterska inom intensivvård.
• Minimum två års erfarenhet som intensivvårdssjuksköterska
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du är flexibel och kan anpassa dig i olika arbetsförhållanden. Du är trygg i dig själv och har förmågan att prioritera, delegera och arbetsleda. Vi söker dig som värdesätter eget ansvar, delaktighet och som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är lyhörd och bemöter människor med respekt och omtanke.
Vi erbjuder dig:
• Bra lön
• En dedikerad konsultchef
• Tjänstepension ITP1 vilket gör att du får 4,5 % av månadslönen upp till 47 625 kronor och 30 % av den delen av månadslönen som är mellan 47 625 kronor och inkomsttaket 190 500 kronor
• Kollektivavtalade försäkringar: ålderspension, sjukpension, familjeskydd.
• Arbetsskadeförsäkring.
• Löneväxling
• Redovisningshjälp för dig med eget bolag
• Friskvårdsbidrag
• Rekryteringsbonus
• HLR-utbildning
• Mingelträffar
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag! Kontakta konsultchef Nina på 0733060130 vid frågor eller funderingar
