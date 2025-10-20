Taxisäljare till Europeiska Motor Toyota
Europeiska Motor grundades 1960 och är en av Sveriges största enskilda auktoriserade återförsäljare av Toyotabilar. De har ett flertal anläggningar i norra Stockholm där du finner ett av bilbranschens starkaste varumärken. Nu satsar de extra mycket på deras taxiaffär och söker därav en duktig och relationsbyggande taxibilsäljare.
Om rollen:
Som taxibilssäljare hos Europeiska Motor får du en central roll inom ett av deras mest prioriterade områden. Det är en självständig och affärsdrivande roll där du bygger upp din egen kundbas och driver försäljningen från start till mål. Du kommer ha hand om den första kontakten med kund till levererad bil och uppföljning. Arbetet innebär ett starkt fokus på nykundsbearbetning, där du själv ansvarar för att boka in möten och skapa affärsmöjligheter.
Med ett starkt varumärke, brett utbud av högkvalitativa bilar och med hög servicenivå vill vi att du ger dina kunder ett enkelt bilägande och de bästa förutsättningarna att lyckas med din försäljning. Toyotas bilar är ett självklart val för många taxiåkerier på grund av dess pålitlighet och låga driftkostnad. Genom att arbeta aktivt med kundrelationer och erbjuda förstklassig service bygger du en lojal och återkommande kundkrets.
Rollen är varierad och bred, med arbetsuppgifter som sträcker sig från lokal försäljning till arbete med ramavtal samt deltagande i mässor och olika kundevent. Din bas blir Europeiska Motors moderna anläggning i Rissne, men dina kunder befinner sig över hela Stockholmsområdet.
För att lyckas i rollen tror vi att du har tidigare erfarenhet av bilförsäljning och god förståelse för branschen. Du är van att självständigt driva hela säljprocessen, från första kontakt till färdigt avtal, och det är meriterande om du även har erfarenhet av företagsförsäljning och taxiförsäljning.
Du har god datorvana, arbetar obehindrat i svenska både i tal och skrift, och har B-körkort.
Som person är du professionell, affärsmässig och har ett starkt kundfokus. Du strävar efter att överträffa förväntningar och leverera service i toppklass. Du har samtidigt lätt för att skapa förtroende och anpassa dig till olika typer av kunder och situationer, både över telefon och i det personliga mötet.
Detta är en rekrytering som hanteras av Starfinder och frågor om tjänsten och processen besvaras av Frida Eriksson på 076-009 65 02. Intervjuer kommer att hållas löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt via annonsen.
