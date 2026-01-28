Taxiförare Uber & Bolt (Provision) Elbilar Landvetter Airport
Azeem Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-01-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Azeem Transport AB i Göteborg
Vi söker nu taxiförare till vårt växande taxibolag i Göteborgsområdet.
Du kommer att köra via Uber och Bolt samt ha tillgång till körningar på Landvetter flygplats.
Vår fordonsflotta består av nya, moderna elbilar.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Provisionsbaserad ersättning
Körning via Uber och Bolt
Tillgång till Landvetter Airport
Nya och miljövänliga elbilar
Låga driftkostnader och bekväm körning
Heltid eller deltid - flexibla arbetstiderDina arbetsuppgifter
Säker och professionell persontransport
Hög servicenivå och gott kundbemötande
Körning via Uber- och Bolt-apparna
Flygplatskörningar från och till LandvetterKvalifikationer
Taxiförarlegitimation (krav)
Serviceinriktad och ansvarstagande
Grundläggande svenska eller engelska
God lokalkännedom är meriterande
Erfarenhet av Uber/Bolt är meriterande
Vi erbjuder
Attraktiv provisionsmodell
Möjlighet till god inkomst
Moderna elbilar - tyst, bekvämt och hållbart
Trygg arbetsgivare med långsiktiga uppdragSå ansöker du
Ansök via Arbetsförmedlingen eller kontakta oss direkt.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Azeemtransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Azeem Transport AB
(org.nr 559546-3752)
Jupitergatan 28 Lgh 1002 (visa karta
)
415 64 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9710578