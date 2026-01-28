Taxiförare Uber & Bolt (Provision) Elbilar Landvetter Airport

Azeem Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-01-28


Vi söker nu taxiförare till vårt växande taxibolag i Göteborgsområdet.
Du kommer att köra via Uber och Bolt samt ha tillgång till körningar på Landvetter flygplats.
Vår fordonsflotta består av nya, moderna elbilar.

Publiceringsdatum
2026-01-28

Om tjänsten
Provisionsbaserad ersättning
Körning via Uber och Bolt
Tillgång till Landvetter Airport
Nya och miljövänliga elbilar
Låga driftkostnader och bekväm körning
Heltid eller deltid - flexibla arbetstider

Dina arbetsuppgifter
Säker och professionell persontransport
Hög servicenivå och gott kundbemötande
Körning via Uber- och Bolt-apparna
Flygplatskörningar från och till Landvetter

Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation (krav)
Serviceinriktad och ansvarstagande
Grundläggande svenska eller engelska
God lokalkännedom är meriterande
Erfarenhet av Uber/Bolt är meriterande
Vi erbjuder
Attraktiv provisionsmodell
Möjlighet till god inkomst
Moderna elbilar - tyst, bekvämt och hållbart
Trygg arbetsgivare med långsiktiga uppdrag

Så ansöker du
Ansök via Arbetsförmedlingen eller kontakta oss direkt.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Azeemtransportab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Azeem Transport AB (org.nr 559546-3752)
Jupitergatan 28 Lgh 1002 (visa karta)
415 64  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9710578

