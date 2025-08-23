Taxiförare Uber / Bolt Heltid / Deltid / Extra (göteborg) Göteborg

Bohlin Grupp AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-08-23


Vi kör Uber, Bolt och taxijakt. Vi söker nya förare som vill arbeta hos oss i Göteborg .
Vi höja med 2 nya bilar och söker personal för heltid , deltid och extra.
Betalar bra provisionslön ! Företag betala bonus till föraren också!
krav : Taxileg
Gärna kontakta oss via mobil eller email:
Rez : 0763047766
bohlingrupp@gmail.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: bohlingrupp@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bohlin Grupp AB (org.nr 559263-0015)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Göteborg

Kontakt
kan ringa också ! 0763047766
Rez Amiri
Bohlingrupp@gmail.com
0763047766

Jobbnummer
9472639

