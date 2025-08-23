Taxiförare Uber / Bolt Heltid / Deltid / Extra (göteborg) Göteborg

Vi kör Uber, Bolt och taxijakt. Vi söker nya förare som vill arbeta hos oss i Göteborg . Vi höja med 2 nya bilar och söker personal för heltid , deltid och extra. Betalar bra provisionslön ! Företag betala bonus till föraren också! krav : Taxileg Gärna kontakta oss via mobil eller email: Rez : 0763047766 bohlingrupp@gmail.com #jobbjustnu #Uber #Bolt Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.