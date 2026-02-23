Taxiförare till Sverigetaxi Gällivare
Kari Kultima Taxi AB / Fordonsförarjobb / Gällivare
2026-02-23
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kari Kultima Taxi AB i Gällivare
Nu söker vi fler taxiförare/taxichaufförer till Gällivare!
Vi söker i första hand förare för heltid- och deltidstjänster, men det går också att arbeta som extraförare (behovet kan dock variera!)
Om du har taxiförarlegitimation finns möjlighet att börja anställningen omgående eller enligt överenskommelse. Innan anställningsstart får man en intern utbildning i företagets rutiner, bilar och utrustning.
Vi ser det som ett krav att du har dessa egenskaper och kunskaper:
Servicemind och gillar att arbeta med människor
Glatt humör och positiv inställning
Noggrann och ansvarsfull
Stresstålig
En säker förare med mycket erfarenhet av att köra bil
20 år gammal (lagkrav) och innehar B körkort
Att arbeta som taxiförare är ett socialt, roligt och varierande arbete, ingen dag är den andra lik! Eftersom vi har öppet dygnets alla timmar så förekommer varierande arbetstider, men vi försöker ta hänsyn till de anställdes egna önskemål så långt det är möjligt.
Våra största uppdrag är samhällsbetalda resor så som skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Utöver det utför vi även bland annat flygtaxiresor, företagsresor och privatresor.
Vi erbjuder:
Fast lön (månadslön vid tillsvidareanställning)
Trygg anställning, kollektivavtal med Transport
Friskvårdsbidrag (för tillsvidareanställda)
Trevliga och hjälpsamma kollegor
Schema med möjlighet att påverka arbetstider utifrån hur just din livssituation ser ut
Moderna och välskötta fordon
I arbetsuppgifterna ingår också att sköta om sitt tilldelade fordon väl. Det vanligaste är att man har samma fordon varje vecka vid en heltidsanställning
Vi ser framförallt sökande som redan har taxiförarlegitimation. Men vi tar också gärna emot sökande som är intresserade av att ta TFL. Om du känns som rätt person för jobbet men inte har taxiförarlegitimation, så kan vi erbjuda hjälp med studierna för att ta TFL (Taxiförarlegitimation) och även stå för delar av kostnaderna. Kontakta oss för mer information
Visst låter det som världens roligaste jobb? För ansökan eller frågor om jobbet, tveka inte att skicka iväg ett mejl redan idag! Kontaktuppgifter finns nedan!
Tjänsterna är tre (3) stycken tillsvidareanställda med varierande arbetstider, måndag-fredag det vanligaste behovet
Vi söker också en (1) förare till vår handikappbuss, med fast schema där arbetstiden är förlagd till dagtid (måndag-fredag)
Välkommen med din ansökan via mejl!
OBS! Tar ni kontakt via telefon, skicka ett SMS först pga många telefonförsäljare som ringer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: amanda.tullnar@sverigetaxigellivare.se
Kari Kultima Taxi AB
(org.nr 556386-8511)
Hjortronvägen 3
)
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Kultima Taxi AB, Kari
Amanda Tullnär amanda.tullnar@sverigetaxigellivare.se 0730375112
9759093