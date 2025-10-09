Taxiförare till Åkeri i Taxi Stockholm 15 00 00
2025-10-09
Hej,
Välkommen till ett välskött åkeri!
Vi tillhör ett av Taxi Stockholms största åkerier med 11 bilar och har garage i Skanstull på Södermalm. Det är ett varmgarage med tillgång till tvätt och städprodukter. Allt för att det ska vara enkelt att hålla bilen snygg och ren.
Här blir du del av en gemenskap med bra arbetskamrater. Vi arbetar efter ett rullande tre veckors schema som du kan se på www.amiralen-taxi.net
under fliken arbeta hos oss. Vi arbetar långa pass men är lediga mycket. I snitt arbetar du 16 dagar i månaden. Vill du arbeta mer än det så går det bra.
Vi arbetar mycket med personalens trivsel då DU är åkeriets viktigaste resurs!
Hos oss så har du även kollektivavtal, försäkringar och mycket viktigt: Tjänstepension!
Många som arbetar hos oss har varit här i många år. Vi har även teambuilding med kurs och på senvintern så åker vi på konferens för att dels ha kurs men också för att träffas och ha roligt. På hösten så har vi en kick-off med middag och dryck. Just nu söker vi en medarbetare till vårt garage vid Skanstull.
Vi betalar all utbildning även om du inte har TFL.
Har du frågor så ring gärna Thomas på 072-541 1686
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Ansökan görs via mail.
E-post: abamiralen@telia.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amiralen Taxi AB
Östgötagatan 65
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
