Taxiförare / Taxichaufför Till Minitaxi 140140 Göteborg AB

2026-03-10


Vi på Vägvistaxi söker tre seriösa och ansvarsfulla taxiförare till vårt team.Om tjänsten:
Du kommer att köra taxi i Göteborgsområdet. Vi värdesätter punktlighet, ansvar och vänlighet mot våra kunder. Arbetstiderna kan variera och inkluderar kvällar och helger. Vi har nya bilar för en bekväm och säker körupplevelse.Kvalifikationer: Giltigt taxiförarlegitimationErfarenhet som taxiförare är meriterande men inget kravGod kommunikationsförmåga och kundfokusAnsvarskänsla och punktlighetSpråkkrav: Svenska SFI nivå CÄr du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till vagvistaxi@gmail.com eller ring oss på 079-313 15 50 för mer information.Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: vagvistaxi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VägVisTaxi
Senapsgatan 16 Lgh 1402 (visa karta)
424 43  ANGERED

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9788100

