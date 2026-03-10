Taxiförare / Taxichaufför Till Minitaxi 140140 Göteborg AB
2026-03-10
Vi på Vägvistaxi söker tre seriösa och ansvarsfulla taxiförare till vårt team.Om tjänsten:
Du kommer att köra taxi i Göteborgsområdet. Vi värdesätter punktlighet, ansvar och vänlighet mot våra kunder. Arbetstiderna kan variera och inkluderar kvällar och helger. Vi har nya bilar för en bekväm och säker körupplevelse.Kvalifikationer: Giltigt taxiförarlegitimationErfarenhet som taxiförare är meriterande men inget kravGod kommunikationsförmåga och kundfokusAnsvarskänsla och punktlighetSpråkkrav: Svenska SFI nivå CÄr du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till vagvistaxi@gmail.com
eller ring oss på 079-313 15 50 för mer information.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: vagvistaxi@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VägVisTaxi
För detta jobb krävs körkort.
