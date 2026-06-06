Taxiförare/Taxichaufför till Bolt och Uber
Danderyd Limousine AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-06
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Rubrik: Chaufför sökes – Stockholm & omnejd*
Danderyd Limousine AB expanderar och vi letar efter en driven och serviceinriktad chaufför för körningar i Stockholmsregionen. Vi är anslutna till plattformarna Uber och Bolt.
Har du redan din taxilegitimation? Perfekt – vi vill ha dig ombord så snart som möjligt. Inför din första arbetsdag får du en gedigen genomgång av våra arbetssätt och den utrustning du kommer använda dagligen.
Vår fordonsflotta håller högsta klass och består av Toyota Camry Executive med Premium-paket, Lexus ES300h Limited Edition samt BMW 520d – moderna, välutrustad bilar som gör varje körning till en behaglig upplevelse.
Vi söker inte bara en skicklig förare – vi söker en person med rätt inställning. Du trivs med människor, bemöter kunder med värme och professionalitet, och förstår att en bra körning handlar om mer än att komma fram i tid. Varje resa är ett servicetillfälle.
Som chaufför hos oss hanterar du bokningar via Uber- och Bolt-apparna, ansvarar för att fordonen alltid är rena och presentabla, och bidrar till att varje kund lämnar bilen nöjd.
Inga kontanter eller kortterminaler – all betalning sker smidigt via app. Både du och kunden kan betygsätta varandra, vilket skapar en trygg och respektfull arbetsmiljö.
Vi erbjuder ett heltäckande försäkringspaket: sjuk-, trygghets-, liv- och tjänstepensionsförsäkring ingår för samtliga anställda.
Frågor? Hör av dig. Annars – skicka in din ansökan redan idag!
• E-post:* danderydlimousineab@gmail.com
• Telefon:* +46 72 835 72 51 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: danderydlimousineab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyd Limousine AB
(org.nr 559443-0216)
Lammholmsbacken 60 (visa karta
)
127 49 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bill Malmqvist +46 72 8357251 Jobbnummer
9950991