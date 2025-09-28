Taxiförare/Taxichaufför till Bolt och Uber
Green connection / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-09-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Green connection i Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Rubrik: Taxiförare sökes till Green connection
Nu söker vi en chaufför med stationering i Stockholm och närliggande kommuner, företaget är ansluten till både Uber och Bolt.
Vi ser helst sökande som redan innehar taxilegitimationen då anställningsstart för tjänsten är snarast. Innan anställningsstart kommer utbildning i företagets rutiner och utrustning att genomföras. Företaget har alla nya Toyota Camry Executive med Premium-paket och BMW 520d som är fullt utrustada och är oerhört bekväma att köra.
Bilarna finns tillgänglig för dagskift (kl 06:00-18:00) eller nattskift (kl 18:00-06:00) och kan hämtas från Vårby/Skärholmen/Flemingsberg.
Det vi söker är Stockholms bästa chaufförer! Med bästa menar vi dig som inte endast är säker bakom ratten utan vi söker personer som kan leverera god service och med ett glatt humör tar hand om våra kunder. Att köra taxi hos oss handlar framförallt om att erbjuda god service och det är en stor fördel om du gillar mötet med kund och är socialt lagd. Du arbetar med kundkontakt vid varje resa utgör en viktig funktion i vardagen för de som nyttjar våra tjänster.
Dina arbetsuppgifter som taxichaufför hos oss är att utföra resor från Uber/Bolt App beställningar i Stockholm och att på bästa möjliga vis ge kunder riktigt god service. Förutom att utföra resor och ta hand om våra kunder så ingår det i arbetsuppgiften att hålla fordonen du utför resorna i rena och välstädade.
Betalningar för resorna sker säkert då det går direkt via app, inga kort- eller kontantbetalning. Kunderna är i regel väldigt trevliga och både kunder och förare har möjlighet att betygsätta varandra efter utförd tjänst.
Företaget betalar sjukförsäkring, trygghetsförsäkring, livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för alla anställda.
Tveka inte att kontakta oss vid frågor, annars ser vi fram emot din ansökan!
Kontaktuppgifter:
E-postadress: greenconnectionse@gmail.com
Mobilnummer +46 72 8357251 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: greenconnectionse@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green connection
Lammholmsbacken 60 (visa karta
)
127 49 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Muhammad Harris 0728357251 Jobbnummer
9529758