Taxiförare / Taxichaufför / Taxi driver
World of lights AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-02-08
Är du en erfaren chaufför med känsla för service i toppklass? Vi söker dig som vill bli en del av vårt team som taxichaufför för våra premiumbilar! Du kommer köra högkvalitativa fordon. Detta är en heltidstjänst med provisionsbaserad lön, vilket ger dig möjlighet att påverka din egen inkomst.
Vi erbjuder:
Tillgång till premiumbil för en förstklassig körupplevelse.
Konkurrenskraftiga löner enligt fackligt Kollektivavtal och ytterligare provisionsbaserad ersättning med hög inkomstpotential.
Stödjande arbetsmiljö och flexibla arbetstider.
Fora försäkring.
Vi söker dig som:
Har giltigt körkort, taxiförarlegitimation och en ren körhistorik
Har utmärkta kundservice färdigheter och ett professionellt bemötande
Har god lokalkännedom och är beredd att ge det lilla extra för att överträffa kundens förväntningar.
Om du är uppfyller villkoren för "nystartsjobb", vänligen ange detta i din ansökan.
Redo att köra för ett företag som värdesätter kvalitet och professionalism? Sök idag och ta första steget mot din nya karriär!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
admin.sadia@wolab.se
E-post: info@wolab.se
Detta är ett heltidsjobb.

World of lights AB
(org.nr 559097-4134), http://www.wolab.se

För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wolab Kontakt
Yasir Raza
info@wolab.se
0727836924
9729736