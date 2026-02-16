Taxiförare/Taxichaufför i Stockholm Län
2026-02-16
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
ABBASI TRANSPORT söker dig som har taxi legitimation och tycker om träffa människor. Du ska vara stresstålig, kundinriktad ,social kompetens och kan ta eget ansvar. Vi söker förare för natt och dag körning kvinna eller man, du är självständigt och serviceinriktad. Du skall vara lugn och sansad då du möter många människor under ditt arbetspass.
Vi
• Har Marknadens bästa villkor & försäkringar
• Kan hjälpa dig med uppehållstillstånd och arbetstillstånd
• Jobba med flera taxi kund företag
Hör gärna av dig om du har några frågor. Du kan börja jobba redan imorgon!
Maila (mehrabmustafa@gmail.com
) eller ring 070-029 79 19 (Skicka ett SMS så ringer vi upp dig)
Om lön
Fast lön + provision
Om anställningsvillkor
Heltid
Fast anställning tills vidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: mehrabmustafa@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abbasi Transport
Hammarbyvägen 26 Lgh 1003 (visa karta
)
194 36 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9746098