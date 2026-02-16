Taxiförare/Taxichaufför i Stockholm Län

Abbasi Transport / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby
2026-02-16


Visa alla fordonsförarjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Abbasi Transport i Upplands Väsby

ABBASI TRANSPORT söker dig som har taxi legitimation och tycker om träffa människor. Du ska vara stresstålig, kundinriktad ,social kompetens och kan ta eget ansvar. Vi söker förare för natt och dag körning kvinna eller man, du är självständigt och serviceinriktad. Du skall vara lugn och sansad då du möter många människor under ditt arbetspass.

Vi
• Har Marknadens bästa villkor & försäkringar
• Kan hjälpa dig med uppehållstillstånd och arbetstillstånd
• Jobba med flera taxi kund företag

Hör gärna av dig om du har några frågor. Du kan börja jobba redan imorgon!

Maila (mehrabmustafa@gmail.com) eller ring 070-029 79 19 (Skicka ett SMS så ringer vi upp dig)

Om lön
Fast lön + provision

Om anställningsvillkor
Heltid
Fast anställning tills vidare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: mehrabmustafa@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abbasi Transport
Hammarbyvägen 26 Lgh 1003 (visa karta)
194 36  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9746098

Prenumerera på jobb från Abbasi Transport

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Abbasi Transport: