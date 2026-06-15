Taxiförare/Taxichaufför i Boden Behov och Heltid
Peter Forslund Taxi AB / Fordonsförarjobb / Boden Visa alla fordonsförarjobb i Boden
2026-06-15
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Peter Forslund Taxi AB är ansluten till Sverigetaxi och Sveataxi Boden.
Vi söker dig som har (TFL) taxiförarlegitimation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kontakta Peter Forslund för mer information 070-6986980
Vi söker nu förare för vid behov och heltid.
Tjänster tillsätts löpande vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: peterforslund78@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peter Forslund Taxi AB
(org.nr 556540-6260)
Industrivägen 10 (visa karta
)
961 68 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forslund Taxi AB, Peter Jobbnummer
9964832