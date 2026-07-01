Taxiförare/taxichaufför

Nad Group AB / Fordonsförarjobb / Vallentuna
2026-07-01


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🚖 Bli taxiförare i Stockholms län – kör när du vill med trygga villkor!
Är du en självgående och serviceinriktad förare med taxiförarlegitimation? Letar du efter ett flexibelt jobb där du själv bestämmer när du kör? Då är det här jobbet för dig!
Vi är ett taxibolag som samarbetar med Bolt, Uber. Just nu söker vi fler engagerade förare till vår moderna fordonsflotta i Stockholms län. Vi erbjuder ett fritt och tryggt arbete där du själv styr över dina arbetstider – oavsett om du vill jobba heltid, deltid, kvällar, helger eller bara extra.
Du har även möjlighet att köra till och från Arlanda flygplats, med tillgång till både förbokade flygplatskörningar och körningar via Bolt, Uber och egen.
Bilen finns i Stockholm-central, Arlanda flygplats, Täby m.m
✅ Vad vi erbjuder:
Flexibla arbetstider – du bestämmer själv när du börjar och slutar,
med hjälp av vårt smidiga online-tidsschema
Möjlighet att köra heltid, deltid eller extra

Moderna, bekväma hybridbilar, Elbilar

Uppdrag via Bolt, Uber och Urban

Bra stöd från ett erfaret och stöttande team

🔍 Vi söker dig som:
Har taxiförarlegitimation (krav)

Innehar B-körkort

Är pålitlig, ansvarsfull och gillar att ge god service

Trivs med att köra och möta nya människor

Hos oss får du friheten att styra din arbetsdag – med tryggheten från en seriös arbetsgivare i ryggen.
Välkommen att bli en del av vårt team – din resa börjar här!
📨 Ansök idag – vi kontaktar dig löpande.
Vill du att jag gör en version på engelska eller en kort text för sociala medier också?
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
0793438383
E-post: Taxi@tryggtaxi.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nad Group AB (org.nr 559559-3947), http://www.tryggtaxi.com
Sommarvägen 21 (visa karta)
186 39  VALLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nad TryggTaxi AB

Kontakt
Martin Nad
Taxi@tryggtaxi.com
0707283823

Jobbnummer
9988172

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