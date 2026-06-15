Taxiförare/Taxichaufför
Awan, Adeel Ilyas / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-15
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Om jobbet
Företagsbeskrivning
TIME är en premiumleverantör av taxitjänster med bas i Göteborg, som erbjuder professionella, förbokade och behovsanpassade transporter. Med särskilt fokus på flygplatstransfer, företagsresor och exklusiva körningar, har TIME byggt upp ett gott rykte för sin pålitlighet, höga servicekvalitet och kundnöjdhet.
Vi befinner oss i en tillväxtfas och söker nu en ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad taxiförare till vårt team. Denna rekrytering är ett led i vår ambition att utvecklas som ett oberoende taxibolag och visar vårt engagemang för att skapa arbetstillfällen i Sverige.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
• Köra passagerare säkert och professionellt till och från sina destinationer.
• Hantera bokningar genom flera boknings- och dispatchsystem.
• Använda mobilappar och fordonsenheter för att ta emot och slutföra körningar.
• Ge utmärkt kundservice med ett respektfullt och serviceinriktat bemötande.
• Hålla fordonet rent och följa alla trafik- och säkerhetsregler.
• Representera TIME med ansvar, punktlighet och professionalism.
Arbetskrav:
• Giltig svensk taxiförarlegitimation.
• Grundläggande kunskap i att använda smarttelefonappar och GPS.
• Grund kommunikationsförmåga på svenska eller engelska.
• Pålitlig, artig och punktlig.
• Flexibel tillgänglighet för dag-, kvälls- och helgpass.
• God samarbetsförmåga
• Tycker om att ta eget ansvar & arbeta självständigt
• Stresstålig
• Rökfri
Välkommen med din ansökan via mail, märk ansökan med taxichaufför.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-10
E-post: info@taxitime.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare/Taxichaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Awan, Adeel Ilyas
Fänkålsgatan 11 (visa karta
)
424 43 ANGERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Taxitime Sweden Jobbnummer
9962803