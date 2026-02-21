Taxiförare/Taxichaufför
2026-02-21
Om jobbet
we are looking for taxi drivers for our teams in Stockholm , Gothenburg and Malmö !
Claim:
Driving license B
Taxi driver's license
No criminal record
Fluent in English or Swedish
We offer:
Flexible working hours
Competitive salary
A friendly and professional work environment
Are you a responsible and service-oriented person? Don't hesitate to apply and become part of our team in Stockholm, Gothenburg or Malmö!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
