Taxiförare/Taxichaufför

2026-02-21


Om jobbet
we are looking for taxi drivers for our teams in Stockholm , Gothenburg and Malmö !
Claim:
Driving license B
Taxi driver's license
No criminal record
Fluent in English or Swedish

We offer:
Flexible working hours
Competitive salary
A friendly and professional work environment

Are you a responsible and service-oriented person? Don't hesitate to apply and become part of our team in Stockholm, Gothenburg or Malmö!
Send your application via email

Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: majidarshia0@gmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Snap Soft solutions

För detta jobb krävs körkort.

9756017

