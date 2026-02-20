Taxiförare/Taxichaufför
2026-02-20
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Stockholm
, Sollentuna
Taxiförare sökes - Bli en del av CTL Services!
CTL Services växer och vi söker en skicklig och serviceinriktad taxiförare med stationering i Stockholm eller närliggande kommuner.
Vi söker dig som:
Är pålitlig och professionell
Har giltigt taxiförarlegitimation
Kan börja omgående
Är social, glad och trivs med kundkontakt
Har god kommunikations- och serviceförmågaPubliceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Bilar hämtas i Vårby eller Skärholmen
Din huvudsakliga uppgift är att köra kunder på ett tryggt och trevligt sätt samt ge service i toppklass
Du ansvarar även för att hålla bilen ren och i gott skick
Vi erbjuder:
En trygg och professionell arbetsmiljö
Sjukförsäkring, livförsäkring, socialförsäkring och tjänstepension för alla anställda
Om du brinner för att köra taxi och ge god service - skicka in din ansökan idag!
Välkommen till CTL Services. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Ctl.services7@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CTL Services
Krongårdsvägen 2 (visa karta
)
143 46 VÅRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9755928