Taxiförare/Taxichaufför

CTL Services / Fordonsförarjobb / Huddinge
2026-02-20


Taxiförare sökes - Bli en del av CTL Services!
CTL Services växer och vi söker en skicklig och serviceinriktad taxiförare med stationering i Stockholm eller närliggande kommuner.
Vi söker dig som:
Är pålitlig och professionell
Har giltigt taxiförarlegitimation
Kan börja omgående
Är social, glad och trivs med kundkontakt
Har god kommunikations- och serviceförmåga

Publiceringsdatum
2026-02-20

Om tjänsten
Bilar hämtas i Vårby eller Skärholmen
Din huvudsakliga uppgift är att köra kunder på ett tryggt och trevligt sätt samt ge service i toppklass
Du ansvarar även för att hålla bilen ren och i gott skick

Vi erbjuder:
En trygg och professionell arbetsmiljö
Sjukförsäkring, livförsäkring, socialförsäkring och tjänstepension för alla anställda

Om du brinner för att köra taxi och ge god service - skicka in din ansökan idag!
Välkommen till CTL Services.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Ctl.services7@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CTL Services
Krongårdsvägen 2 (visa karta)
143 46  VÅRBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9755928

