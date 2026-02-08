Taxiförare/Taxichaufför
2026-02-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi söker taxiförare i Malmö. Företagen är ansluten till Uber och Bolt och Malmö Taxo
Du måste ha Taxilegitimation och erfarenhet att köra Bil i Malmö.
Bilen är tillgänglig för ett skift på Morgonen/kväll. Bilen kan hämtas från lindänen i Malmö.
Föraren ska vara serviceinriktad och ansvarsfull och köra kunder bekvämt till sina önskat destination.Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Köra kunder till olika adresser från Uber/Bolt och Taxi Malmö App beställningar.
Betalningar sker via App. Inga kort eller kontant. Det är trygg, säkert och enkelt. Kunderna är väldig trevliga och både kunder och förarna har möjlighet att betygsätta varandra.
Rörlig ackords- eller provisions lön.
Tveka inte att kontakta mig eller skicka in en ansökan.
Mobilnummer +46 764548483
E-post; kashi_khan4u@hotmail.com
English details.
We are looking for taxi drivers in Malmö. The company is affiliated with Uber and Bolt.
You must have a taxi license and experience driving a car in Malmö.
The car is available for a morning/evening shift. The car can be collected from Nydala in Malmö.
The driver must be service-oriented and responsible and drive customers comfortably to their desired destination.
Duties:
Drive customers to different addresses from Uber/Bolt App orders.
Payments are made via App. No cards or cash. It's safe, secure and easy. The customers are very nice and both customers and the drivers have the opportunity to rate each other.
Variable piece or commission salary.
FORA must be paid.
Do not hesitate to contact me or submit an application.
Mobile number +46 764548483
E-mail; kashi_khan4u@hotmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: Kashi_khan4u@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KK Flytt Städ
Rödkullastigen 11 A Lgh 1603 (visa karta
)
214 57 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Khan Kashi Tahir Jobbnummer
9729638