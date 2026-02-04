taxiförare/taxichaufför

Sadeghi Nad, Majid / Fordonsförarjobb / Vallentuna
2026-02-04


Bli taxiförare i Stockholms län - kör när du vill med trygga villkor!
Är du en självgående och serviceinriktad förare med taxiförarlegitimation? Letar du efter ett flexibelt jobb där du själv bestämmer när du kör? Då är det här jobbet för dig!
Vi är ett taxibolag som samarbetar med Bolt, Uber. Just nu söker vi fler engagerade förare till vår moderna fordonsflotta i Stockholms län. Vi erbjuder ett fritt och tryggt arbete där du själv styr över dina arbetstider - oavsett om du vill jobba heltid, deltid, kvällar, helger eller bara extra.
Bilen finns i Stockholm-central, Arlanda flygplats, Täby m.m
Vad vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - du bestämmer själv när du börjar och slutar,
med hjälp av vårt smidiga online-tidsschema
Möjlighet att köra heltid, deltid eller extra

Moderna, bekväma hybridbilar

Uppdrag via Bolt, Uber och Urban

Kollektivavtal och schyssta villkor

Bra stöd från ett erfaret och stöttande team

Vi söker dig som:
Har taxiförarlegitimation (krav)

Innehar B-körkort

Är pålitlig, ansvarsfull och gillar att ge god service

Trivs med att köra och möta nya människor

Hos oss får du friheten att styra din arbetsdag - med tryggheten från en seriös arbetsgivare i ryggen.
Välkommen att bli en del av vårt team - din resa börjar här!
Ansök idag - vi kontaktar dig löpande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sadeghi Nad, Majid, http://www.tryggtaxi.com

Arbetsplats
Martin Nad

Kontakt
Martin Nad
07 93 43 83 83

Jobbnummer
9723952

