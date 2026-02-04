taxiförare/taxichaufför
Bli taxiförare i Stockholms län - kör när du vill med trygga villkor!
Är du en självgående och serviceinriktad förare med taxiförarlegitimation? Letar du efter ett flexibelt jobb där du själv bestämmer när du kör? Då är det här jobbet för dig!
Vi är ett taxibolag som samarbetar med Bolt, Uber. Just nu söker vi fler engagerade förare till vår moderna fordonsflotta i Stockholms län. Vi erbjuder ett fritt och tryggt arbete där du själv styr över dina arbetstider - oavsett om du vill jobba heltid, deltid, kvällar, helger eller bara extra.
Bilen finns i Stockholm-central, Arlanda flygplats, Täby m.m
Vad vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - du bestämmer själv när du börjar och slutar,
med hjälp av vårt smidiga online-tidsschema
Möjlighet att köra heltid, deltid eller extra
Moderna, bekväma hybridbilar
Uppdrag via Bolt, Uber och Urban
Kollektivavtal och schyssta villkor
Bra stöd från ett erfaret och stöttande team
Vi söker dig som:
Har taxiförarlegitimation (krav)
Innehar B-körkort
Är pålitlig, ansvarsfull och gillar att ge god service
Trivs med att köra och möta nya människor
Hos oss får du friheten att styra din arbetsdag - med tryggheten från en seriös arbetsgivare i ryggen.
Välkommen att bli en del av vårt team - din resa börjar här!
Ansök idag - vi kontaktar dig löpande.
Ansök idag - vi kontaktar dig löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sadeghi Nad, Majid
, http://www.tryggtaxi.com Arbetsplats
Martin Nad Kontakt
Martin Nad 07 93 43 83 83 Jobbnummer
9723952