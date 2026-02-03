Taxiförare/Taxichaufför
2026-02-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahmad, Nasir i Malmö
Vill du ha ett jobb där dina prestationer direkt påverkar din inkomst?
Vi söker nu drivna och självgående taxiförare för ett provisionsbaserat upplägg, perfekt för dig som gillar frihet och vill maximera dina intäkter.
Som taxiförare hos oss arbetar du helt provisionsbaserat. Det betyder att du själv påverkar hur mycket du tjänar - ju fler körningar, desto högre inkomst. Körningar kommer vara framförallt med Bolt och Uber.
Vi erbjuder
Hög provision och möjlighet till mycket goda inkomster
Flexibla arbetstider - jobba när det passar dig (dag/kväll/natt)
Möjlighet att arbeta extra eller på heltid
Vi söker dig som
Har giltig taxiförarlegitimation
Är självgående, serviceinriktad och stresstålig
Trivs med att arbeta fritt och mot resultat
Gillar att träffa människor och ge bra service
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi anställer löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: naseersadat45@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahmad, Nasir
Sörbäcksgatan 19 Lgh 1001 (visa karta
)
216 25 MALMÖ Arbetsplats
Ahmad Nasir Kontakt
Nasir Ahmad naseersadat45@gmail.com 0727643775 Jobbnummer
9721562