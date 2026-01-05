Taxiförare/Taxichaufför

Tor Taxi AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-01-05


Visa alla jobb hos Tor Taxi AB i Göteborg

Taxiförare/Taxichaufför
Stockholm ,Göteborg ,Malmö
Kommun: Göteborg
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 2
Sista ansökningsdag:
Om jobbet
Anställningsstöd
Meriterande
Uppfyller villkoren för nystarts jobb

Testa om du uppfyller kraven för nystarts jobb

Publiceringsdatum
Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren
Tor Taxi AB

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: tareqabbas73@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tor Taxi AB (org.nr 559266-0350)
Kastanjgården 3, 1202 Göteborg (visa karta)
424 39  ANGERED

Arbetsplats
Jobbnummer
9668656

