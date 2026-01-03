Taxiförare/Taxichaufför

Om jobbet Stockholm Tjänst AB letar efter taxiförare för både heltid och deltidsanställning. Nya bilar är redo att köra! Vi arbetar med UBER och BOLT och WeRide Lön som 50% av nettokassa. Taxi Kurir Lön som taxi online rekommenderas. Du som ansöker ska ha eller ta en taxiförare-ID och kunna pratar svenska och engelska. Dessutom är du som person social, pålitlig och trevlig. Du kan ha bil med dig om du arbetar på heltid. Tveka inte att kontakta mig eller skicka in en ansökan. whatsApp:0721334333 E-postadress: stockholmtjanst@gmail.com