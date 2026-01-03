Taxiförare/Taxichaufför

Stockholm Tjänst AB / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby
2026-01-03


Visa alla fordonsförarjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholm Tjänst AB i Upplands Väsby, Södertälje eller i hela Sverige

Om jobbet
Stockholm Tjänst AB letar efter taxiförare för både heltid och deltidsanställning.
Nya bilar är redo att köra!
Vi arbetar med UBER och BOLT och WeRide
Lön som 50% av nettokassa.
Taxi Kurir
Lön som taxi online rekommenderas.
Du som ansöker ska ha eller ta en taxiförare-ID och kunna pratar svenska och engelska. Dessutom är du som person social, pålitlig och trevlig.
Du kan ha bil med dig om du arbetar på heltid.
Tveka inte att kontakta mig eller skicka in en ansökan.
whatsApp:0721334333
E-postadress: stockholmtjanst@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: stockholmtjanst@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholm Tjänst AB (org.nr 559319-8459)
Hasselgatan 60 (visa karta)
194 37  UPPLANDS VÄSBY

Arbetsplats
stockholm Tjänst AB

Kontakt
MD ADNAN HOSSAIN
stockholmtjanst@gmail.com
0721334333

Jobbnummer
9668255

Prenumerera på jobb från Stockholm Tjänst AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholm Tjänst AB: