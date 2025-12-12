Taxiförare / Taxichaufför
2025-12-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Turbo Taxi i Halmstad AB söker nu vår nästa medarbetare. Då vårt företag ständigt växer söker vi nu nya kollegor som vill arbeta som taxichaufförer. Vi kör allt ifrån privatkörningar till färdtjänst, budkörningar och sjukresor. Helt enkelt allt inom taxi!
Arbetet utgår ifrån Halmstad och vi förutsätter att du som söker har taxiförarlegitimation. Någon tidigare erfarenhet krävs inte. Vi erbjuder marknadsmässig lön enligt överenskommelse.
Arbetet är på heltid, schemalagt dag- natt- och helg.
Taxiförarlegitimation är ett krav.
Välkommen med din ansökan.
Tillträde omgående.
Telefonnummer: 0708695475 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: linus.swe.420@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Turbo Taxi i Halmstad AB
(org.nr 559028-5200) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9642989