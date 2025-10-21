Taxiförare Taxi Göteborg
Svenska Transportgruppen AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-10-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Transportgruppen AB i Göteborg
, Kungälv
, Borås
, Mark
eller i hela Sverige
Svenska Transportgruppen är ett taxibolag som funnits i 17 år med start november 2008. Kör uppdrag för Taxi Göteborg. Företaget har 15 fordon och 35 anställda, egen verkstad och biltvätthall. Vi kör alla typer av uppdrag så som persontransporter, bud samt uppdrag för Västtrafik. Vi söker Dig som brinner för att arbeta med människor, ge god service och hittar bra i Göteborg med omnejd.
Vill Du hjälpa oss transportera några av de kunder vi dagligen kör på ett tryggt och säkert sätt?
Passar den här profilen in på Dig? Då är Du den vi söker!
Vi erbjuder dig möjligheten till ett självständigt och fritt jobb med mycket eget ansvar, samtidigt blir du en del av det sociala nätverk som Göteborgs taxiförare utgör..
Just nu finns det jobb i Gamlestaden 04-14. Backa 04-14 samt Kärra 16-02
Vi söker bara förare på heltid!
Observera att anställningen kräver att du har Taxiförarlegitimation!!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Telefon efter klockan 14:00. 0739919626
E-post: arbeta@svenskatransportgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Transportgruppen AB
(org.nr 556768-2934) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Transportgruppen AB, Svenska Kontakt
VD
Bernt Nilsson arbeta@svenskatransportgruppen.se Jobbnummer
9565982