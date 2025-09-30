Taxiförare Storbil med bland annat fasta omsorgskörningar
Tadig AB / Fordonsförarjobb / Norrtälje Visa alla fordonsförarjobb i Norrtälje
2025-09-30
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tadig AB i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Taxiförare sökes - Har du taxiförarlegitimation? Då vill vi höra från dig!
Vi är ett långsiktigt hållbart åkeri som vill att förarna ska trivas hos oss. Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare till vårt team! I dagsläget har vi flertalet fordon som kör bland annat för Roslagstaxi samt Bolt och Uber. Har du taxiförarlegitimation och vill arbeta i en trivsam miljö där kunden alltid står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Just nu söker vi förare för vår storbil som tar 8 passagerare. Vi söker förare som kommer köra fasta omsorgsresor, för Roslagstaxi samt Uber och Bolt.
Vi söker en förare för dagpass och en förare för kvällspass.
Eftersom bilen har fasta omsorgsjobb och även kör körningar för Roslagstaxi så bor du med fördel på norra sidan av Stockholm. Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Körningar i hela Stockholms län, främst i Roslagen
Arbetstider enligt schema - dagtid och kvällstid
Provisionsbaserad lön
Fora - pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation (krav)
Är punktlig, flexibel och har god lokalkännedom
Trivs med att arbeta självständigt och har ett serviceinriktat sätt samt har lätt för att sammarbeta med andra
Behärskar svenska i tal och skrift
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Ansökan skickas till: info.tadig@gmail.com
Välkommen till oss - vi ser fram emot att ha dig med i teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info.tadig@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Storbil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tadig AB
(org.nr 559500-8722) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9534210