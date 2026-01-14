Taxiförare Storbil extra kväller och helger för Roslagstaxi
Tadig AB / Fordonsförarjobb / Norrtälje Visa alla fordonsförarjobb i Norrtälje
2026-01-14
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tadig AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Täby
, Österåker
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Taxiförare sökes - Har du taxiförarlegitimation? Då vill vi höra från dig!
Vi är ett långsiktigt hållbart åkeri som vill att förarna ska trivas hos oss. Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare till vårt team! I dagsläget har vi flertalet fordon som kör bland annat för Roslagstaxi. Har du taxiförarlegitimation och vill arbeta i en trivsam miljö där kunden alltid står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Just nu söker vi förare för vår storbil som tar 8 passagerare. Vi söker förare som kommer köra extrapass för Roslagstaxi. Det gäller framförallt fredag och lördag kvälls/nattpass samt extra kvällspass vardagar vid behov samt vissa helgdagar.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Körningar i hela Stockholms län, främst i Roslagen
Arbetstider enligt schema - dagtid och kvällstid extra
Provisionsbaserad lön
Fora - pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation (krav)
Är punktlig, flexibel och har god lokalkännedom
Trivs med att arbeta självständigt och har ett serviceinriktat sätt samt har lätt för att sammarbeta med andra
Behärskar svenska i tal och skrift
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Ansökan skickas till: info.tadig@gmail.com
Välkommen till oss - vi ser fram emot att ha dig med i teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info.tadig@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Storbil". Arbetsgivare Tadig AB
(org.nr 559500-8722) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9684934