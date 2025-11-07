Taxiförare söks till Rosen Taxi Karlskrona
Rosen Taxi AB / Fordonsförarjobb / Karlskrona Visa alla fordonsförarjobb i Karlskrona
2025-11-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosen Taxi AB i Karlskrona
Rosen Taxi Karlskrona AB söker nu flera duktiga och pålitliga taxiförare för heltidsanställning i Karlskrona.
Arbetet innebär att köra färdtjänst inom Blekingetrafiken.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Köra färdtjänstresor i Blekingetrafiken
Ge god service till våra kunder
Ansvara för bilen under arbetspasset
Följa trafiksäkerhet och företagets rutinerKvalifikationer
Taxiförarlegitimation
B-körkort
Punktlighet och ansvarskänsla
Svenska
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Trevlig arbetsmiljö
Bra ersättning
Företaget står för bil
Arbetsplats
Karlskrona och hela Blekinge.Så ansöker du
Maila eller ring: info@rosentaxi.se
0733500799
Rosen Taxi Karlskrona AB
Gullabergsvägen 6, 371 43 Karlskrona Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: info@rosentaxi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosen Taxi AB
(org.nr 559393-8946)
Gullabergsvägen 6 (visa karta
)
371 43 KARLSKRONA Kontakt
Ring eller mejla
Rozbeh Hoseinzadeh info@rosentaxi.se 0733500799 Jobbnummer
9593360