Taxiförare söks till Rosen Taxi Karlskrona

Rosen Taxi AB / Fordonsförarjobb / Karlskrona
2025-11-07


Visa alla fordonsförarjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rosen Taxi AB i Karlskrona

Rosen Taxi Karlskrona AB söker nu flera duktiga och pålitliga taxiförare för heltidsanställning i Karlskrona.

Arbetet innebär att köra färdtjänst inom Blekingetrafiken.

Publiceringsdatum
2025-11-07

Dina arbetsuppgifter
Köra färdtjänstresor i Blekingetrafiken

Ge god service till våra kunder

Ansvara för bilen under arbetspasset

Följa trafiksäkerhet och företagets rutiner

Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation

B-körkort

Punktlighet och ansvarskänsla

Svenska

Vi erbjuder
Heltidsanställning

Trevlig arbetsmiljö

Bra ersättning

Företaget står för bil

Arbetsplats

Karlskrona och hela Blekinge.

Så ansöker du
Maila eller ring:

info@rosentaxi.se

0733500799

Rosen Taxi Karlskrona AB
Gullabergsvägen 6, 371 43 Karlskrona

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: info@rosentaxi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rosen Taxi AB (org.nr 559393-8946)
Gullabergsvägen 6 (visa karta)
371 43  KARLSKRONA

Kontakt
Ring eller mejla
Rozbeh Hoseinzadeh
info@rosentaxi.se
0733500799

Jobbnummer
9593360

Prenumerera på jobb från Rosen Taxi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rosen Taxi AB: