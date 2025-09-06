Taxiförare sökes till taxi kurir bil i Stockholm
Faiz Vägtransporter AB / Fordonsförarjobb / Haninge
Vi är ett familjeägt företag som söker en eller flera duktiga taxichaufförer som vill köra heltid eller deltid. Bilen är ansluten till Cabonline/Taxi kurir i Stockholm. Det mesta är färdtjänst och skolkörning så viktigt att man är trevlig och serviceinriktad.
Är du student eller pensionär? Då finns goda möjligheter för extra arbete knäck inom taxi. Flexibelt schema.
För att kunna börja jobba behövs taxiförarlegitimation. För rätt person finns möjlighet att behålla bilen i sin hemort.
Den här gången söker vi någon som bor i närheten av Haninge eller i närheten och som kan jobba kväll/natt.
Var god ring eller sms:a för snabbare svar.
