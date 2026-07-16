Taxiförare sökes till Safaro Transport AB i Göteborg

Safaro Transport AB söker engagerade taxiförare till vår verksamhet i Göteborg. Vi söker både heltids- och deltidsförare. Arbetstider: Dagsskift: 07:00–19:00 Nattskift: 19:00–07:00 Vi erbjuder: Provisionslön. Moderna och välutrustade fordon. Körningar via Uber och Bolt. Flexibelt schema. Stöd från arbetsgivaren och goda utvecklingsmöjligheter. Vi söker dig som: Har giltig taxiförarlegitimation. Har B-körkort. Är ansvarsfull, serviceinriktad och punktlig. Kan kommunicera på svenska eller engelska. Arbetsort: Göteborg. Ansökan: Skicka ditt CV till mohammad.younes.jobb@gmail.com