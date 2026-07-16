Taxiförare sökes till Safaro Transport AB i Göteborg

Safaro Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-07-16


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Safaro Transport AB söker engagerade taxiförare till vår verksamhet i Göteborg.
Vi söker både heltids- och deltidsförare.
Arbetstider:
Dagsskift: 07:00–19:00
Nattskift: 19:00–07:00
Vi erbjuder:
Provisionslön.
Moderna och välutrustade fordon.
Körningar via Uber och Bolt.
Flexibelt schema.
Stöd från arbetsgivaren och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation.
Har B-körkort.
Är ansvarsfull, serviceinriktad och punktlig.
Kan kommunicera på svenska eller engelska.
Arbetsort: Göteborg.
Ansökan: Skicka ditt CV till
mohammad.younes.jobb@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: mohammad.younes.jobb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Safaro Transport AB (org.nr 559574-4433)
Gibraltargatan 82B (visa karta)
412 79  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mohammad Younes
mohammad.younes.jobb@gmail.com
0728392033

Jobbnummer
10004582

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