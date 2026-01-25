Taxiförare sökes till Comibri i Uppsala
2026-01-25
Comibri är ett växande taxiföretag i Uppsala och vi söker nu fler engagerade taxiförare som vill bli en del av vårt team. Vi värdesätter service, trivsel och långsiktighet och strävar efter att våra förare ska trivas och vilja stanna hos oss lång tid framöver.
Som taxiförare hos Comibri kommer du att utföra varierande uppdrag, såsom:
Appkörningar via Uber och Bolt
Skol-, omsorgs-, arbets- och företagsresor
Körningar främst inom Uppsala och Stockholm
Arbetstiderna är flexibla och kan anpassas efter överenskommelse. Vi söker både heltids-, deltidstaxiförare samt förare som vill arbeta extra vid behov.
Erfarenhet/Kvalifikationer:
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation (krav)
Är serviceinriktad, trevlig och ansvarstagande
Är punktlig, flexibel och stresstålig
Trivs med att arbeta självständigt och med människor
Behärskar svenska flytande
Har lokal kännedom eller är van vid att använda GPS
Har erfarenhet som taxiförare (meriterande)
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har förmågan att bemöta kunder på ett professionellt och vänligt sätt. Du är flexibel, punktlig och har förmågan att hantera olika situationer med lugn och effektivitet.
Vad företaget erbjuder dig som anställd:
Trygg och seriös arbetsgivare
Konkurrenskraftig ersättning med bra provisionsupplägg
Kollektivavtal
Möjlighet till fler körpass och utveckling inom företaget
En trivsam arbetsmiljö där du blir en viktig del av teamet
Placeringsort: Uppsala
Om du känner att detta låter intressant och passar in på dig så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande så vänta inte med att söka!
Välkommen till Comibri - där föraren är lika viktig som kunden!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: uppsala@comibri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comibri Consultings AB
754 37 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hasan Hamzah uppsala@comibri.se 0101618080 Jobbnummer
