Taxiförare sökes till åkeri anslutet till Bolt och Uber
CoreAxis AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CoreAxis AB i Göteborg
Vi är ett etablerat taxiåkeri anslutet till Bolt och Uber. Nu söker vi dig som vill arbeta som taxiförare och som sätter kunden i fokus.
Som förare hos oss representerar du företaget ute på vägarna. Du ger ett trevligt bemötande, är serviceinriktad och trivs med att möta människor i ditt arbete.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Köra persontransport inom Bolt och Uber nätverken
Ge god service och ett professionellt bemötande till kunder
Ansvara för att bilen hålls ren och i gott skickKvalifikationer
B-körkort
Taxiförarlegitimation (krav)
Erfarenhet av yrket är meriterande men inget krav
Arbetstid och anställningsform
Heltid, deltid eller extra enligt överenskommelse
Arbetstid: dag, kväll eller helg (flexibelt schema)
Vanligtvis 8-10 timmars arbetspass per dagDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och punktlig. Du har en positiv attityd och trivs i ett yrke där kunden alltid står i centrum.Så ansöker du
Vid frågor eller för att skicka in din ansökan, kontakta oss via:coreaxisab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: coreaxisab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CoreAxis AB
(org.nr 559548-6761) Jobbnummer
9589017