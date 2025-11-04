Taxiförare sökes till åkeri anslutet till Bolt och Uber

CoreAxis AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-11-04


Vi är ett etablerat taxiåkeri anslutet till Bolt och Uber. Nu söker vi dig som vill arbeta som taxiförare och som sätter kunden i fokus.
Som förare hos oss representerar du företaget ute på vägarna. Du ger ett trevligt bemötande, är serviceinriktad och trivs med att möta människor i ditt arbete.

2025-11-04

Dina arbetsuppgifter
Köra persontransport inom Bolt och Uber nätverken

Ge god service och ett professionellt bemötande till kunder

Ansvara för att bilen hålls ren och i gott skick

Kvalifikationer
B-körkort
Taxiförarlegitimation (krav)
Erfarenhet av yrket är meriterande men inget krav

Arbetstid och anställningsform
Heltid, deltid eller extra enligt överenskommelse
Arbetstid: dag, kväll eller helg (flexibelt schema)
Vanligtvis 8-10 timmars arbetspass per dag

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och punktlig. Du har en positiv attityd och trivs i ett yrke där kunden alltid står i centrum.

Så ansöker du
Vid frågor eller för att skicka in din ansökan, kontakta oss via:
coreaxisab@gmail.com

Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CoreAxis AB (org.nr 559548-6761)

Jobbnummer
9589017

