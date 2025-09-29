Taxiförare sökes i Stockholm/Uppsala
One mile AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna Visa alla fordonsförarjobb i Sigtuna
2025-09-29
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos One mile AB i Sigtuna
Vi söker erfaren taxichaufför för dag, natt heltid anställning samt med semester ersättning i Uppsala och Stockholm region.
Vi erbjuder Fora försäkring också.
Har du taxiförare legitimation och är intresserad av att köra heltid hör gärna av till oss.
Kontakta oss på telefon eller epost.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: taheer_g@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare One mile AB
(org.nr 559163-5254) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532049