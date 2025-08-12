Taxiförare sökes i Stockholm
Vi är ett familjeägt företag som söker en eller flera duktiga taxichaufförer som vill köra heltid eller deltid. Bilen går att köra på Arlanda och centralen. Den är ledig på nätterna och står i Akalla.
Är du student eller pensionär? Då finns goda möjligheter för extra arbete knäck inom taxi. Flexibelt schema. Men helst vill vi ha någon som kör kväll/natt.
För att kunna börja jobba behövs taxiförarlegitimation. Du ska helst bo i Akalla.
Var god ring eller sms:a för snabbare svar.
