Taxiförare sökes i Stockholm

Faiz Vägtransporter AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-07-14


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Vi är ett familjeägt företag som söker en eller flera duktiga taxichaufförer som vill köra heltid eller deltid. Bilen går att köra på Arlanda och centralstationen. Bilen är ansluten till Uber, Bolt samt Fair taxi.
Vi söker främst den som gillar att köra taxi och tar hand om bilen. Du ska kunna göra bra kassa och inte krocka med bilen, inte fuskar med kör och vilotider och håller bilen ren och fräsch.
Är du student eller pensionär? Då finns goda möjligheter för extra arbete knäck inom taxi. Flexibelt schema. Men helst vill vi ha någon som kör kväll/natt.
För att kunna börja jobba behövs taxiförarlegitimation. Stort plus om det finns el bils laddare där du bor.
Var god ring eller sms:a för snabbare svar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
0735425448
E-post: faiz.kranbilar@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Faiz Vägtransporter AB (org.nr 559395-0453)
137 58  TUNGELSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Jon Alimander
0735425448

Jobbnummer
10002922

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