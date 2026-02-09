Taxiförare sökes i Stockholm
2026-02-09
Vi är ett familjeägt företag som söker en eller flera duktiga taxichaufförer som vill köra heltid eller deltid. Bilen går att köra på Arlanda.
Vi söker främst den som gillar att köra taxi och tar hand om bilen. Du ska kunna göra bra kassa och inte krocka med bilen, inte fuskar med kör och vilotider och håller bilen ren och fräsch. Du måste även kunna dela bilen med en kollega vid behov när du inte kör.
Är du student eller pensionär? Då finns goda möjligheter för extra arbete knäck inom taxi. Flexibelt schema. Men helst vill vi ha någon som kör kväll/natt.
För att kunna börja jobba behövs taxiförarlegitimation. Du ska helst bo i Haninge eller söder om stan.
Var god ring eller sms:a för snabbare svar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
0735425448
E-post: faiz.kranbilar@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Faiz Vägtransporter AB
(org.nr 559395-0453)
137 58 TUNGELSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jon Alimander 0735425448 Jobbnummer
