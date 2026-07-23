Taxiförare sökes i Lund och Malmö Elbilar

Sharif, Mohamad / Fordonsförarjobb / Kristianstad
2026-07-23


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Vi söker pålitliga och engagerade taxiförare för att arbeta i vår moderna fordonsflotta med elbilar i Lund och Malmö. Vår verksamhet samarbetar med kommunen och vi kör främst skolbarn och äldre personer till och från olika destinationer.

Du som söker bör vara ansvarsfull, punktlig och ha ett giltigt taxiförarlegitimation. Erfarenhet är meriterande men inte ett krav.

Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, trevligt arbetsklimat och möjlighet att bidra till ett viktigt samhällsuppdrag.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: sheriff.taxi.skane@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sharif, Mohamad, https://www.sheriff-taxi.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sheriff Taxi

Kontakt
Mohamad Sharif
sheriff.taxi.skane@gmail.com
0727725017

Jobbnummer
10009707

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