Taxiförare sökes Heltid (Södertälje/Stockholm)
Islam, Mohammad Tafsirul / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-07-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Islam, Mohammad Tafsirul i Södertälje
Royal Taxi söker engagerade och serviceinriktade taxiförare för heltidsanställning med omgående start.
Vi erbjuder:
✅ 50 % provisionslön
✅ Heltidsanställning
✅ Omgående start
✅ Moderna och välskötta bilar
✅ Trevlig och trygg arbetsmiljö
✅ Kollektiv olycksfallsförsäkring för anställda via If Försäkring
✅ Flexibelt arbetsschema enligt överenskommelse
✅ Stöd och introduktion för nya förare
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad
Kör säkert och följer trafikregler
Kan kommunicera på svenska eller engelskaPubliceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Köra taxi via Uber och Bolt
Ge kunder ett professionellt bemötande
Hålla bilen ren och välvårdad
Följa företagets säkerhetsrutiner
📍 Arbetsort: Södertälje / Stockholm
📞 Ansök redan idag!
Ring eller skicka ett SMS till 072-158 51 01 för mer information eller för att boka en intervju.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: tafsirulmail@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Islam, Mohammad Tafsirul
SKÖLDVÄGEN 3 LGH 1301 (visa karta
)
151 51 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009644