Taxiförare sökes för skolkörningar Start omgående!

Express Taxi i Skåne AB / Fordonsförarjobb / Kristianstad
2026-03-04


Vi söker nu ansvarsfulla taxiförare för skolturer i samarbete med Cabonline.
Vi söker förare i Kristianstad eller Hässleholm.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Om tjänsten
Arbetet innebär att köra elever till och från skolan på uppdrag av kommunen med elbilar.
Arbetstiderna är främst vardagar morgon och eftermiddag enligt schema.
Tjänsten passar dig som söker fasta tider och ett tryggt uppdrag.

Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Utdrag ur belastningsregistret (för arbete med barn)
Erfarenhet av yrket

Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och punktlig
Serviceinriktad
Lugn och trygg i mötet med barn och ungdomar

Anställningsvillkor:
Start: Omgående
Heltid / Deltid enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse

Ansökan skickas via e-post:
Expresstaxi.skane@gmail.com
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: expresstaxi.skane@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Express Taxi i Skåne AB (org.nr 559120-9266)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9778146

