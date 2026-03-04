Taxiförare sökes för skolkörningar Start omgående!
2026-03-04
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Vi söker nu ansvarsfulla taxiförare för skolturer i samarbete med Cabonline.
Vi söker förare i Kristianstad eller Hässleholm.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Arbetet innebär att köra elever till och från skolan på uppdrag av kommunen med elbilar.
Arbetstiderna är främst vardagar morgon och eftermiddag enligt schema.
Tjänsten passar dig som söker fasta tider och ett tryggt uppdrag.KvalifikationerKvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Utdrag ur belastningsregistret (för arbete med barn)
Erfarenhet av yrketDina personliga egenskaper
Ansvarsfull och punktlig
Serviceinriktad
Lugn och trygg i mötet med barn och ungdomar
Anställningsvillkor:
Start: Omgående
Heltid / Deltid enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse
Ansökan skickas via e-post: Expresstaxi.skane@gmail.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: expresstaxi.skane@gmail.com Omfattning
