Taxiförare sökes fast bil, bra villkor och hög provision

2026-01-06


Vi söker nu en taxiförare då en av våra uppskattade förare går i pension. Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt? Då kan detta vara jobbet för dig.

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Körning av taxi inom överenskommet område uber + Bolt
Heltid eller enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse

Vi erbjuder
Provision upp till 50 %
Egen bil
Tankkort
Tjänstemobil
Trygg anställning hos seriös arbetsgivare

Vi söker dig som
Har giltig taxiförarlegitimation
Är punktlig, pålitlig och serviceinriktad
Har god lokalkännedom (meriterande men inget krav)
Kan kommunicera på svenska (ytterligare språk är meriterande)

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och kontaktuppgifter. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vinoraj@icloud.com
eller ring
0708435989

Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: Vinoraj@icloud.com

Arbetsgivare
Netlabb

Kontakt
Vinoraj Satkuneswaran
vinoraj@icloud.com
0708435989

Jobbnummer
9670220

