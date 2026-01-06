Taxiförare sökes fast bil, bra villkor och hög provision
2026-01-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Vi söker nu en taxiförare då en av våra uppskattade förare går i pension. Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt? Då kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-01-06Om tjänsten
Körning av taxi inom överenskommet område uber + Bolt
Heltid eller enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Provision upp till 50 %
Egen bil
Tankkort
Tjänstemobil
Trygg anställning hos seriös arbetsgivare
Vi söker dig som
Har giltig taxiförarlegitimation
Är punktlig, pålitlig och serviceinriktad
Har god lokalkännedom (meriterande men inget krav)
Kan kommunicera på svenska (ytterligare språk är meriterande)Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och kontaktuppgifter. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!Vinoraj@icloud.com
eller ring
0708435989 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: Vinoraj@icloud.com
Vinoraj Satkuneswaran vinoraj@icloud.com 0708435989
