Taxiförare sökes Bli en del av en lokal taxiverksamhet i Enköping

Yergalem Okbay, Teklit / Fordonsförarjobb / Enköping
2026-06-30


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Taxiförare sökes i Enköping
Jag driver en lokal taxiverksamhet i Enköping och söker nu en serviceinriktad och ansvarsfull taxiförare.
Som taxiförare hjälper du kunder med bland annat persontransporter, sjukresor, företagsresor och flygplatstransporter. Du ger kunderna ett tryggt, trevligt och professionellt bemötande.
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation.
Har B-körkort.
Är punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad.
Kan arbeta självständigt.
Har goda kunskaper i svenska. Fler språk är meriterande.
Vi erbjuder:
Heltid, deltid eller extra enligt överenskommelse.
Arbete i en lokal och personlig verksamhet.
Möjlighet till långsiktigt samarbete.
Personer som har rätt till Startjobb uppmuntras att söka.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation och dina kontaktuppgifter till:
teklityrgalem1@gmail.com
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: teklityrgalem1@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Yergalem Okbay, Teklit
Vårfrugatan 7 A Lgh 1001 (visa karta)
745 34  ENKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Taklit Yergalem
teklityrgalem1@gmail.com
0769353465

Jobbnummer
9984353

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