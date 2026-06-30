Taxiförare sökes Bli en del av en lokal taxiverksamhet i Enköping
Yergalem Okbay, Teklit / Fordonsförarjobb / Enköping Visa alla fordonsförarjobb i Enköping
2026-06-30
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Taxiförare sökes i Enköping
Jag driver en lokal taxiverksamhet i Enköping och söker nu en serviceinriktad och ansvarsfull taxiförare.
Som taxiförare hjälper du kunder med bland annat persontransporter, sjukresor, företagsresor och flygplatstransporter. Du ger kunderna ett tryggt, trevligt och professionellt bemötande.
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation.
Har B-körkort.
Är punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad.
Kan arbeta självständigt.
Har goda kunskaper i svenska. Fler språk är meriterande.
Vi erbjuder:
Heltid, deltid eller extra enligt överenskommelse.
Arbete i en lokal och personlig verksamhet.
Möjlighet till långsiktigt samarbete.
Personer som har rätt till Startjobb uppmuntras att söka.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation och dina kontaktuppgifter till:teklityrgalem1@gmail.com
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: teklityrgalem1@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Yergalem Okbay, Teklit
Vårfrugatan 7 A Lgh 1001 (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Taklit Yergalem teklityrgalem1@gmail.com 0769353465 Jobbnummer
9984353