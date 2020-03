Taxiförare sökes - Stigande lön - Pålitlig arbetsgivare - Beylin, Sten - Fordonsförarjobb i Botkyrka

Beylin, Sten / Fordonsförarjobb / Botkyrka2020-03-10Vi driver taxiverksamhet samt. s.k. limousine service. Våra kunder är bl.a. turister och affärsmän från olika länder. Annars kör vi taxi. Vi samarbetar med flera populära beställningscentraler, vilket gör att du som förare får många körningar och bra lön mellan 20 000 och 30 000 efter skatt. Ring gärna vid frågor så berättar vi mer. Du ska kunna prata åtminstone grundläggande svenska eller engelska. Du ska vara positiv, ansvarig, serviceinriktad, trevlig och social. Som taxichaufför ska du hjälpa våra kunder åka ditt de ska på en smart och säker sätt. Ibland behöver de få hjälp med att lasta in och av sitt bagage.Man får sina körningar via beställningscentraler. Vi samarbetar med Taxiajkt - OneCab, Bolt, Uber, My Taxi (Free Now) . De flesta körningar sker inom Stockholms område. De flesta av våra passagerna är trevliga och positiva människor och vi försöker ge dem bästa servicen vi kan. Låter det intressant då är du välkommen att köra med oss.2020-03-10Sista dag att ansöka är 2020-04-15Beylin, StenOdens Väg 10 Lgh 110214571 Norsborg5141316