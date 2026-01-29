Taxiförare sökes - med giltig taxiförarlegitimation | Västerås
2026-01-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare med giltig taxiförarlegitimation för att förstärka vårt team i Västerås. Hos oss på Cab&Go får du arbeta i en trygg och professionell miljö med fokus på kundnöjdhet och punktlighet. Vi tar emot beställningar från folk som står på vägen, telefonväxel samt olika appar så som Bolt, Uber, Fair.
Erfarenhet från taxiyrket är meriterande, men inte ett krav - det viktigaste är din inställning och vilja att ge kunderna bästa möjliga upplevelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: sammi.alkhoury@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare Västerås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Multi Purpose Group Sweden AB
(org.nr 556619-2042), http://www.cabandgo.se
724 71 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
