Taxiförare inom servicetrafik i Uppsala - intresseanmälan
Västanhede Trafik Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2026-07-14
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Västanhede är en svensk, familjeägd koncern med hjärtat i Dalarna. Vi består av olika bolag i varierande storlekar och branscher, med persontransporter som vår kärnverksamhet. Vår vision är att vara ett av Sveriges säkraste trafikföretag där resan är lika viktig som målet.
Idag är vi omkring 800 medarbetare och finns representerade med kontor och fordonsdepåer i Dalarna, Västmanland, Sörmland, Örebro, Gästrikland, Uppland och Stockholm. Hos oss är alla välkomna att växa och utvecklas. Vi arbetar aktivt för alla människors lika värde och strävar efter att vara en arbetsplats där både människor och idéer får plats att blomma.
Välkommen till ett företag med hjärtat på rätt plats och blicken framåt.
Intresseanmälan inför trafikstart i Uppsala 2026
Inför trafikstarten den 2 november 2026 söker vi på Västanhede Trafik i Uppsala dig som är intresserad av att arbeta som serviceförare inom servicetrafik.
Vi vill redan nu komma i kontakt med framtida medarbetare som vill vara med och bygga upp verksamheten tillsammans med oss. Tjänsterna kan komma att omfatta heltid, deltid eller behovsanställning beroende på verksamhetens behov.
Om rollen
Som serviceförare hos Västanhede möter du människor i olika åldrar och med olika behov. Vi utför resor inom skola, färdtjänst och sjuktransporter där trygghet, service och ett professionellt bemötande står i fokus.
Vi hjälper resenärer i och ur fordonen och använder hjälpmedel såsom trappklättrare eller bår vid vissa körningar. Trafiken rullar under dygnets alla timmar och våra resor tar oss både inom och utanför länets gränser, från privatbostäder till vårdmottagningar och skolor.
Vi söker dig som
För att trivas i rollen som serviceförare tror vi att du är serviceinriktad, ansvarstagande och social. Du har en god förmåga att möta människor där de befinner sig i livet, från barn till pensionärer.
Arbetet innebär ett aktivt arbete där hjälpmedel såsom trappklättrare och bår används vid vissa uppdrag, vilket förutsätter att du inte är rädd för att hjälpa till där det behövs.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ha giltig taxiförarlegitimation
Behärska svenska väl i tal och skrift
Vara flexibel och ha ett gott bemötande
Utbildning och förarcertifiering kommer att genomföras innan trafikstart för de förare som blir aktuella för uppdrag.
Skicka in din intresseanmälan
Är du intresserad av att bli en del av Västanhede Trafik inför trafikstarten i Uppsala 2026? Skicka gärna in din intresseanmälan redan idag. Vi ser fram emot att komma i kontakt med framtida kollegor som vill vara med och utveckla vår nya verksamhet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västanhede Trafik Aktiebolag
(org.nr 556272-1307), https://www.vastanhede.se/
754 73 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västanhede Trafik AB Jobbnummer
10002020