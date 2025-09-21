Taxiförare i Stockholm och Göteborg till BW4-UKagNag Sweden AB
2025-09-21
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
KagNag Taxi söker Taxichaufförer i STOCKHOLM och GÖTEBORG.
If you have taxi driving licence ( Taxiförare legtimation) from Sweden. If you have own F-Skatt we can pay to your company and you pay your own income tax och sociala contributon by yourself.
If you want salary that is baed on sales commission. We can pay you according to the trade unionen Collective agreement and we have fora insurance.
• Har du ett taxiförarlegitimation och vill ha dröm jobb ,då du är på rätt plats.
• -Nu söker vi taxiförare som kan helst jobba heltid/deltid.
• Du som söker denna tjänst kommer att ha taxibil och egen schema. Det är flexible.
• Bilarna är godkänd i Arlanda och hos transport styrelsen.
• Du ska ha taxiförarlegitimation
• Vi har kollektiva avtal, TGL och Pension försäkring.
• Ej kontant hanteringar i företaget.
• Våra kunder är kända av oss vilket gör att du vara trygg med dem.
• Om du är social och tycka om att träffa nya människor. Välkommen till oss.
Lön typ: Fast och rörlig lön
Arbetsplatsen ligger i Stockholm och Göteborg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BW4-Ukagnag Sweden AB
(org.nr 559240-3520)
Högalidsgatan 34 (visa karta
)
521 61 STENSTORP Körkort
9518957