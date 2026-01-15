Taxiförare I Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö

Divine Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-01-15


Vår åkeriet expanderar sig och och är i behov av 4 heltid taxichaufförer för ett OMGÅENDE tillsträde i
STOCKHOLM ,MALMÖ ,GÖTEBORG, LINKÖPING
KRAV: Taxi förarlegitimation.
ARPETSPLATS
STOCKHOLM ,MALMÖ ,GÖTEBORG

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: job.divinetransportab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TAXIFÖRARE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Divine Transport AB (org.nr 559486-8480)

Jobbnummer
9685086

