Taxiförare Heltid Göteborg - Uber/Bolt - Ny Toyota Corolla Cross 2025
Snabbare än Bussen AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en seriös taxiförare till vår verksamhet i Göteborg. Vi är ett nystartat taxiåkeri som enbart kör via Uber och Bolt.
Vi har en helt ny modern och bekväm bil att erbjuda som är godkänd för Bolt Comfort & Uber Comfort.
Vad vi erbjuder:
47% Provisionslön av nettointäkterna efter plattformsavgifter
Helt ny Toyota Corolla Cross 2025 - Alltid ren och servad
Flexibla långsiktiga pass framför allt vardagar
Bra inkomstpotential för den som är aktiv och serviceinriktad
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Är seriös, pålitlig och ansvarsfull
Trivs med att ge god service och skapa nöjda kunder
Vill köra långsiktigt och stabilt (helst vardagar, dag/kväll)
Har B-körkort
Kan uttrycka dig väl på svenska (ytterligare språk är meriterande)
Erfarenhet från app-taxi är meriterande, men inte krav.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: ahmed_salih.2004@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabbare än Bussen AB
(org.nr 559524-5373) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Företagsägare
Ahmed Salih ahmed_salih.2004@icloud.com 0722354121 Jobbnummer
9693088