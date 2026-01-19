Taxiförare Heltid Göteborg - Uber/Bolt - Ny Toyota Corolla Cross 2025

Snabbare än Bussen AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-01-19


Vi söker en seriös taxiförare till vår verksamhet i Göteborg. Vi är ett nystartat taxiåkeri som enbart kör via Uber och Bolt.
Vi har en helt ny modern och bekväm bil att erbjuda som är godkänd för Bolt Comfort & Uber Comfort.
Vad vi erbjuder:
47% Provisionslön av nettointäkterna efter plattformsavgifter
Helt ny Toyota Corolla Cross 2025 - Alltid ren och servad
Flexibla långsiktiga pass framför allt vardagar
Bra inkomstpotential för den som är aktiv och serviceinriktad

Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Är seriös, pålitlig och ansvarsfull
Trivs med att ge god service och skapa nöjda kunder
Vill köra långsiktigt och stabilt (helst vardagar, dag/kväll)
Har B-körkort
Kan uttrycka dig väl på svenska (ytterligare språk är meriterande)

Erfarenhet från app-taxi är meriterande, men inte krav.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: ahmed_salih.2004@icloud.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snabbare än Bussen AB (org.nr 559524-5373)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Företagsägare
Ahmed Salih
ahmed_salih.2004@icloud.com
0722354121

Jobbnummer
9693088

