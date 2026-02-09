Taxiförare heltid/deltid-dag och kväll Uber,Bolt
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Taxiförare sökes - Kör för Bolt & Uber (Fantastisk bil!)
Vi söker ansvarsfulla och serviceinriktade taxiförare som vill köra för Bolt och Uber. Hos oss får du arbeta med en modern och välutrustad bil i toppskick och goda möjligheter till bra förtjänst.
Vi erbjuder:
Fantastisk, ren och bekväm bil
Körningar via Bolt och Uber
Konkurrenskraftig lön / bra provision
Flexibla arbetstider - heltid eller deltid
Seriöst och schysst samarbete
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Är punktlig, pålitlig och trevlig mot kunder
Har god lokalkännedom (meriterande)
Kan arbeta självständigt och ansvarsfullt
Intresserad?
Kontakta oss för mer information och intervju.moussa.amro87@gmail.com
0762619783 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: moussa.amro87@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moussa Amro Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Amro, Moussa Jobbnummer
9732807