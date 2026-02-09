Taxiförare heltid/deltid-dag och kväll Uber,Bolt

Moussa Amro / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-02-09


Taxiförare sökes - Kör för Bolt & Uber (Fantastisk bil!)
Vi söker ansvarsfulla och serviceinriktade taxiförare som vill köra för Bolt och Uber. Hos oss får du arbeta med en modern och välutrustad bil i toppskick och goda möjligheter till bra förtjänst.
Vi erbjuder:
Fantastisk, ren och bekväm bil

Körningar via Bolt och Uber

Konkurrenskraftig lön / bra provision

Flexibla arbetstider - heltid eller deltid

Seriöst och schysst samarbete

Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation

Är punktlig, pålitlig och trevlig mot kunder

Har god lokalkännedom (meriterande)

Kan arbeta självständigt och ansvarsfullt

Intresserad?
Kontakta oss för mer information och intervju.
moussa.amro87@gmail.com
0762619783

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: moussa.amro87@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Moussa Amro
Moussa Amro

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Amro, Moussa

Jobbnummer
9732807

