Taxiförare heltid/deltid Uber,Bolt och VellingeTaxi
Inzh AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-11-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Hej
Vi behöver 2st taxiförare till Uber ,Bolt och ett kommunal bolag,
Vi Har kollektivavtal finns kommunal bolag att köra.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: admin@inzh.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inzh AB
(org.nr 559178-6396)
Ärenprisgatan 22 D
)
214 57 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9609071