Taxiförare heltid/deltid Uber,Bolt och VellingeTaxi

Inzh AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-11-17


Hej
Vi behöver 2st taxiförare till Uber ,Bolt och ett kommunal bolag,
Vi Har kollektivavtal finns kommunal bolag att köra.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: admin@inzh.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Inzh AB (org.nr 559178-6396)
Ärenprisgatan 22 D (visa karta)
214 57  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9609071

